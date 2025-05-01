Nintendo официально подтвердила выход Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Switch 2, при этом предзаказы уже доступны с 24 апреля — в тот же день, когда стартовали заказы на саму консоль. Версия для новой приставки обещает стать наиболее полной и технологически продвинутой редакцией игры.

Улучшенная версия для Switch 2 — с новым управлением и бонусами

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition поступит в продажу 5 июня 2025 года и будет включать в себя не только основную игру, но и расширение Phantom Liberty, действие которого разворачивается в районе Догтаун в атмосфере шпионского триллера.

Версия для Switch 2 получит поддержку новых контроллеров Joy-Con 2 и ряда инновационных функций:

Управление движением и прицеливание через гироскоп

Сенсорное взаимодействие с интерфейсом

Возможность использования Joy-Con как мыши для точного наведения

Поддержка улучшенной навигации по меню с помощью касаний и свайпов

Кроме того, игроки смогут получить уникальные внутриигровые бонусы через программу Nintendo My Rewards, предоставленные CD Projekt Red.

Что говорит CD Projekt Red о новой версии?

Инженер студии Тим Грин рассказал, что перенос Cyberpunk 2077 на новую платформу стал возможен благодаря увеличенному объему памяти и высокой скорости хранения данных на Switch 2. Это позволило избежать типичных проблем ранних версий игры, включая подгрузку мира и ограничения по ресурсам.

«Мы нацелены на 1080p в ТВ-режимах и 720p в портативной производительности. Благодаря архитектуре Switch 2 мы не боролись за место в памяти и могли сосредоточиться на улучшении других аспектов», — отметил Грин в интервью GameFile.

Он добавил, что команда постаралась не жертвовать видением игры, а новая редакция стала логичным развитием оригинала с учётом всех апдейтов последних лет.

Что ещё выйдет на старте Switch 2?

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition станет одной из ключевых новинок запуска Nintendo Switch 2. В тот же день, 5 июня, выйдут и другие крупные тайтлы: