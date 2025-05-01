Nintendo официально подтвердила выход Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Switch 2, при этом предзаказы уже доступны с 24 апреля — в тот же день, когда стартовали заказы на саму консоль. Версия для новой приставки обещает стать наиболее полной и технологически продвинутой редакцией игры.
Улучшенная версия для Switch 2 — с новым управлением и бонусами
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition поступит в продажу 5 июня 2025 года и будет включать в себя не только основную игру, но и расширение Phantom Liberty, действие которого разворачивается в районе Догтаун в атмосфере шпионского триллера.
Версия для Switch 2 получит поддержку новых контроллеров Joy-Con 2 и ряда инновационных функций:
- Управление движением и прицеливание через гироскоп
- Сенсорное взаимодействие с интерфейсом
- Возможность использования Joy-Con как мыши для точного наведения
- Поддержка улучшенной навигации по меню с помощью касаний и свайпов
Кроме того, игроки смогут получить уникальные внутриигровые бонусы через программу Nintendo My Rewards, предоставленные CD Projekt Red.
Что говорит CD Projekt Red о новой версии?
Инженер студии Тим Грин рассказал, что перенос Cyberpunk 2077 на новую платформу стал возможен благодаря увеличенному объему памяти и высокой скорости хранения данных на Switch 2. Это позволило избежать типичных проблем ранних версий игры, включая подгрузку мира и ограничения по ресурсам.
«Мы нацелены на 1080p в ТВ-режимах и 720p в портативной производительности. Благодаря архитектуре Switch 2 мы не боролись за место в памяти и могли сосредоточиться на улучшении других аспектов», — отметил Грин в интервью GameFile.
Он добавил, что команда постаралась не жертвовать видением игры, а новая редакция стала логичным развитием оригинала с учётом всех апдейтов последних лет.
Что ещё выйдет на старте Switch 2?
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition станет одной из ключевых новинок запуска Nintendo Switch 2. В тот же день, 5 июня, выйдут и другие крупные тайтлы:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch 2 Edition)
- Tears of the Kingdom (Switch 2 Edition)
- Civilization 7
- Yakuza 0: Director’s Cut
- Mario Kart World
- Hitman: World of Assassination – Signature Edition
- Street Fighter 6
- Bravely Default Flying Fairy HD Remaster
- Rune Factory: Guardians of Azuma и другие