Еще несколько лет назад мысль о запуске игр на Mac вызывала скепсис, но выход Cyberpunk 2077: Ultimate Edition на платформе Apple знаменует важный поворот. Включая базовую игру и дополнение Phantom Liberty, этот релиз демонстрирует растущий потенциал Mac как игрового устройства — несмотря на отсутствие дискретных видеокарт.

Оптимизация под Apple Silicon: не просто порт

Версия для Mac — это не просто адаптация ПК-релиза. Apple заявляет, что игра использует фирменные технологии компании:

MetalFX Upscaling — ИИ-масштабирование для четкого изображения при сниженной нагрузке на GPU

— ИИ-масштабирование для четкого изображения при сниженной нагрузке на GPU Пространственный звук с поддержкой отслеживания головы для AirPods

с поддержкой отслеживания головы для AirPods Динамический HDR , оптимизированный под дисплеи XDR

, оптимизированный под дисплеи XDR Интерполяция кадров MetalFX (до 120 FPS на ультра-настройках) — технология, анонсированная на конец 2024 года

(до 120 FPS на ультра-настройках) — технология, анонсированная на конец 2024 года Поддержка Magic Mouse, Trackpad и игровых контроллеров

Требования и производительность

Для запуска Cyberpunk 2077: Ultimate Edition потребуется:

Чип Apple Silicon (M1 или новее)

16 ГБ единой памяти

macOS 15.5+

Хотя Apple обещает «плавный геймплей и потрясающую графику», реальная производительность на разных моделях Mac пока под вопросом. Особый интерес вызывает заявленный режим 120 FPS — вероятно, он будет доступен только на M3 Max и M4.





Контекст: игровая стратегия Apple

Релиз Cyberpunk 2077 — часть растущего тренда: