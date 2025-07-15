Еще несколько лет назад мысль о запуске игр на Mac вызывала скепсис, но выход Cyberpunk 2077: Ultimate Edition на платформе Apple знаменует важный поворот. Включая базовую игру и дополнение Phantom Liberty, этот релиз демонстрирует растущий потенциал Mac как игрового устройства — несмотря на отсутствие дискретных видеокарт.
Оптимизация под Apple Silicon: не просто порт
Версия для Mac — это не просто адаптация ПК-релиза. Apple заявляет, что игра использует фирменные технологии компании:
- MetalFX Upscaling — ИИ-масштабирование для четкого изображения при сниженной нагрузке на GPU
- Пространственный звук с поддержкой отслеживания головы для AirPods
- Динамический HDR, оптимизированный под дисплеи XDR
- Интерполяция кадров MetalFX (до 120 FPS на ультра-настройках) — технология, анонсированная на конец 2024 года
- Поддержка Magic Mouse, Trackpad и игровых контроллеров
Требования и производительность
Для запуска Cyberpunk 2077: Ultimate Edition потребуется:
- Чип Apple Silicon (M1 или новее)
- 16 ГБ единой памяти
- macOS 15.5+
Хотя Apple обещает «плавный геймплей и потрясающую графику», реальная производительность на разных моделях Mac пока под вопросом. Особый интерес вызывает заявленный режим 120 FPS — вероятно, он будет доступен только на M3 Max и M4.
Контекст: игровая стратегия Apple
Релиз Cyberpunk 2077 — часть растущего тренда:
- Ранее на Mac вышли Baldur’s Gate 3 и Assassin’s Creed Shadows
- Apple активно развивает Metal 3 API и инструменты для разработчиков
- Акцент на ИИ-технологиях (upscaling, генерация кадров) компенсирует отсутствие дискретной графики
- Если Apple продолжит в том же духе, Mac может наконец занять место в нише premium-гейминга — пусть и с оговорками. Успех Cyberpunk 2077 станет важным тестом для этого сценария.