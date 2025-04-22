Почти два десятилетия спустя одна из самых культовых RPG снова в строю — Bethesda официально выпустила ремастированную версию The Elder Scrolls IV: Oblivion. Обновлённая игра, разработанная студией Virtuos, подарившей миру Dark Souls: Remastered, теперь доступна для современных платформ — и обещает вернуться в сердца игроков в новом визуальном облике.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster уже можно купить за $49,99 на PlayStation 5, ПК и Xbox Series X. Пользователи Steam могут загрузить игру через платформу, а владельцы подписки Game Pass Ultimate получат доступ к проекту как на ПК, так и на консолях Xbox.

Глобальный визуальный апгрейд на Unreal Engine 5

Обновлённая версия Oblivion теперь работает на движке Unreal Engine 5, что позволило разработчикам кардинально переработать графику. Мир Тамриэля получил высокодетализированные текстуры, современную систему освещения и улучшенные визуальные эффекты. Несмотря на переход на сторонний движок, часть оригинального движка Bethesda всё же сохранена — это обеспечивает узнаваемое ощущение игры и сохраняет её атмосферу.

Актуализация механик: интерфейс, прокачка и боёвка

Ремастер не ограничился только визуальными изменениями. Интерфейс стал более понятным и интуитивным, переработана система развития персонажа — теперь она ближе к современным RPG. Сражения от первого лица получили более реалистичную анимацию врагов и улучшенное звуковое сопровождение. Кроме того, в игре появилась долгожданная возможность спринта, чего так не хватало в оригинале.

Как отметил Том Мастейн, руководитель внешних проектов Bethesda, «мы многое обновили, но это всё та же незабываемая история в том же проработанном мире».

Старые баги и новая надежда для моддеров

С релизом ремастера у поклонников сразу возникли вопросы: а можно ли по-прежнему строить лестницу в небо из кисточек? И остались ли в игре другие легендарные баги оригинального Oblivion? Поскольку часть кода осталась от прежнего движка, технически это возможно, но подтверждения пока нет.

Что касается поддержки модов — это ещё один важный аспект RPG от Bethesda. Пока неизвестно, будут ли совместимы моды от оригинальной игры с новой версией, и насколько просто будет модифицировать ремастер. Однако с учётом активности сообщества на платформах вроде Nexus Mods, ответы на эти вопросы — лишь дело времени.

Где уже можно играть в Oblivion Remaster

Обновлённая версия The Elder Scrolls IV: Oblivion уже доступна на следующих платформах:

PlayStation 5

ПК (включая Steam)

Xbox Series X

Xbox и ПК через подписку Game Pass Ultimate

Oblivion возвращается не просто как ностальгическое воспоминание, а как современная RPG, готовая снова увлечь миллионы игроков. И, судя по первому приёму, возвращение получилось на славу.