Bethesda выпустила ремастер Oblivion: как изменилась классика RPG (resize)
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Почти два десятилетия спустя одна из самых культовых RPG снова в строю — Bethesda официально выпустила ремастированную версию The Elder Scrolls IV: Oblivion. Обновлённая игра, разработанная студией Virtuos, подарившей миру Dark Souls: Remastered, теперь доступна для современных платформ — и обещает вернуться в сердца игроков в новом визуальном облике.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster уже можно купить за $49,99 на PlayStation 5, ПК и Xbox Series X. Пользователи Steam могут загрузить игру через платформу, а владельцы подписки Game Pass Ultimate получат доступ к проекту как на ПК, так и на консолях Xbox.

Содержание скрыть
1. Глобальный визуальный апгрейд на Unreal Engine 5
2. Актуализация механик: интерфейс, прокачка и боёвка
3. Старые баги и новая надежда для моддеров
4. Где уже можно играть в Oblivion Remaster

Глобальный визуальный апгрейд на Unreal Engine 5

Bethesda выпустила ремастер Oblivion: как изменилась классика RPG (oblivion remastered pc steam screenshot 2.jpg)

Обновлённая версия Oblivion теперь работает на движке Unreal Engine 5, что позволило разработчикам кардинально переработать графику. Мир Тамриэля получил высокодетализированные текстуры, современную систему освещения и улучшенные визуальные эффекты. Несмотря на переход на сторонний движок, часть оригинального движка Bethesda всё же сохранена — это обеспечивает узнаваемое ощущение игры и сохраняет её атмосферу.

Актуализация механик: интерфейс, прокачка и боёвка

Ремастер не ограничился только визуальными изменениями. Интерфейс стал более понятным и интуитивным, переработана система развития персонажа — теперь она ближе к современным RPG. Сражения от первого лица получили более реалистичную анимацию врагов и улучшенное звуковое сопровождение. Кроме того, в игре появилась долгожданная возможность спринта, чего так не хватало в оригинале.

Bethesda выпустила ремастер Oblivion: как изменилась классика RPG (oblivion remastered pc steam screenshot 4.jpg)

Как отметил Том Мастейн, руководитель внешних проектов Bethesda, «мы многое обновили, но это всё та же незабываемая история в том же проработанном мире».

Старые баги и новая надежда для моддеров

С релизом ремастера у поклонников сразу возникли вопросы: а можно ли по-прежнему строить лестницу в небо из кисточек? И остались ли в игре другие легендарные баги оригинального Oblivion? Поскольку часть кода осталась от прежнего движка, технически это возможно, но подтверждения пока нет.

Bethesda выпустила ремастер Oblivion: как изменилась классика RPG (oblivion remastered pc steam screenshot 3.jpg)

Что касается поддержки модов — это ещё один важный аспект RPG от Bethesda. Пока неизвестно, будут ли совместимы моды от оригинальной игры с новой версией, и насколько просто будет модифицировать ремастер. Однако с учётом активности сообщества на платформах вроде Nexus Mods, ответы на эти вопросы — лишь дело времени.

Где уже можно играть в Oblivion Remaster

Обновлённая версия The Elder Scrolls IV: Oblivion уже доступна на следующих платформах:

  • PlayStation 5
  • ПК (включая Steam)
  • Xbox Series X
  • Xbox и ПК через подписку Game Pass Ultimate

Oblivion возвращается не просто как ностальгическое воспоминание, а как современная RPG, готовая снова увлечь миллионы игроков. И, судя по первому приёму, возвращение получилось на славу.

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