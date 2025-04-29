Генеральный директор Larian Studios Свен Винке рассказал, почему команда приняла решение не разрабатывать DLC для Baldur’s Gate 3, несмотря на его оглушительный успех. В интервью GameSpot он объяснил, что у студии просто «нет страсти» к выпуску дополнений, и это стало главным фактором в отказе от дальнейшей работы над проектом.

По словам Винке, хотя здравый смысл подсказывает, что DLC принесёт немалую прибыль, сама идея разработки контента без внутренней мотивации не вдохновляла команду. Larian обсуждала выпуск DLC, но после некоторого размышления решила: «Зачем это делать, если мы этого не хотим?» Винке подчеркнул, что счастье разработчиков так же важно, как и удовлетворённость игроков.

Larian уже давно завершила работу над Baldur’s Gate 3 и полностью переключилась на два новых проекта, основанных на собственной интеллектуальной собственности. Студия также официально подтвердила, что не планирует выпускать ни расширений, ни четвёртую часть серии.

Несмотря на это, у Baldur’s Gate останется особое место в сердце студии. Винке отметил, что они всегда будут гордиться проектом, но настало время двигаться дальше и создавать что-то своё, без привязки к лицензии Dungeons & Dragons.