AYANEO снова подтверждает своё лидерство в сегменте ретро-игровых консолей, представив новую модель Pocket ACE. Устройство занимает промежуточное положение между Pocket Micro и Pocket S, но по производительности не уступает более крупным аналогам.

Консоль получила 4,5-дюймовый LCD-дисплей с соотношением сторон 3:2, что идеально подходит для игр с Game Boy Advance и комфортно адаптируется под форматы 4:3 и 16:9. Это делает экран универсальным для эмуляции как старых, так и более современных платформ.

Под капотом — чип Snapdragon G3x Gen 2, такой же, как у моделей Pocket EVO и Pocket DMG. Хотя это не самая новая платформа, она отлично справляется с эмуляцией. Единственным минусом пока остаётся ограниченная поддержка драйверов от сообщества, но ситуация может измениться по мере роста популярности чипа.

Батарея на 6,000 мАч — приятное улучшение по сравнению с предыдущими моделями. В Pocket Micro автономность вызывала вопросы, но здесь AYANEO учла замечания.

Устройство уже доступно на Indiegogo по цене от $339 за версию 8+128 ГБ в цветах Light Blade White и Shadow Dance Black. Розничная цена составит $459. Максимальная комплектация Retro Power (16 ГБ + 1 ТБ) обойдётся в $599 для ранних покупателей и $699 по полной цене. Поставки начнутся в конце мая.

Pocket ACE напрямую конкурирует с Retroid Pocket Mini и AYN Odin 2 Mini. При этом Retroid Pocket Mini уже снят с продаж из-за проблем с экраном, что может сыграть на руку новинке от AYANEO.