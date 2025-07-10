Студия Alice Games представила необычный хоррор Shark Dentist — симулятор стоматолога, чьими пациентами становятся хищные акулы. Игру с элементами roguelike анонсировали 10 июля 2025 года в Дубае.

Игрокам предстоит лечить акул в условиях смертельного риска

Shark Dentist — это экстремальный хоррор, в котором игроки оказываются в душной подземной клинике. Главный герой — стоматолог, работающий с акулами, подвешенными на цепях. Несмотря на анестезию, хищники сохраняют чувствительность. Одно неловкое движение — и акула просыпается, мгновенно убивая игрока.

Проект вдохновлён вирусными хоррорами вроде Buckshot Roulette и сочетает чёрный юмор с напряжённой атмосферой. Сценарий разворачивается в мрачном подвале, где мерцает свет, скрипят цепи, а за спиной слышатся тревожные звуки дыхания.

Геймплей требует точности и выдержки

Игровой процесс строится на балансе между точностью, управлением ресурсами и многозадачностью. Игроки должны контролировать уровень боли у пациента, правильно рассчитывать дозы препаратов, отслеживать пульс и кислород, выбирать инструменты — от бормашин до циркулярных пил. Всё это происходит на фоне растущего напряжения и непредсказуемых ситуаций.





Каждое прохождение предлагает новые сценарии, включая поломку оборудования, всплески боли и непредвиденные реакции пациента. В игре используются аутентичные стоматологические инструменты, а каждое действие — потенциально смертельно.

Ключевые особенности Shark Dentist

– Смертельно опасные решения: любая ошибка приводит к гибели

– Roguelike-механики: уникальные сценарии, инструменты и последствия

– Реалистичные инструменты: полное взаимодействие с профессиональной техникой

– Многозадачность: управление всем — от анестезии до давления

– Сюрпризы в процессе: нестабильность оборудования и реакции хищников





Дата выхода и информация о разработчиках

Shark Dentist выйдет на PC в ближайшее время. Игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam. Также открыт официальный Discord-сервер и страница проекта в X (бывший Twitter), где можно следить за новостями и общаться с другими фанатами.

Разработчиком выступает Alice Games — студия полного цикла, ранее выпустившая мобильный проект Darkest AFK. Сейчас команда расширяет своё направление, создавая проекты для PC и VR. В приоритете студии — нестандартные механики и глубокое погружение в игровой процесс.



