Яндекс выпустил IP-камеру для видеонаблюдения в квартире или на даче. Новинка уже доступна в продаже по рекомендованной цене 4990 рублей.

Просмотр видео и управление через Алису

Камера поддерживает трансляцию видео и звука в реальном времени, а при обнаружении движения или человека отправляет уведомление на смартфон. Устройство интегрируется в экосистему «Умного дома с Алисой» — достаточно добавить камеру в приложение и подключить к Wi-Fi. Видео можно просматривать на телефоне, Яндекс Станции или Станции Дуо Макс. Просмотр запускается по голосовой команде: «Алиса, покажи видео с камеры».

IP-камера совместима со сценариями умного дома. Например, по команде «Алиса, мы уехали» может отключаться кондиционер и включаться видеонаблюдение. Уведомления приходят при появлении человека, движении или шуме в помещении.

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Камера снимает в разрешении до 2K QHD, что обеспечивает чёткое изображение на больших экранах. Объектив охватывает угол в 103°, а поворотный механизм позволяет вращать устройство на 350°, охватывая всё помещение. В темноте включается ночной режим.

Запись видео на карту и в облако

Записи можно сохранять как на карту памяти, так и в облачное хранилище — последняя опция доступна по подписке. Подписка «Стандарт» позволяет хранить видео до 7 дней, настраивать зоны без детекции движения и активировать следование камеры за человеком. «Экстра» добавляет отправку снимков при движении и расширяет срок хранения до 30 дней.

Оформить подписку можно в приложении «Дом с Алисой». Стоимость — 299 рублей в месяц за версию «Стандарт» и 699 рублей за «Экстра». Первый месяц можно пользоваться подпиской бесплатно.

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Приватность и управление камерой

Режим приватности активируется голосом («Алиса, включи режим приватности»), через приложение или по заранее заданному сценарию — например, после команды «Алиса, я дома». В этом режиме камера отключается и отворачивает объектив. На корпусе также есть кнопка «Mute» — при нажатии отключается микрофон и деактивируется видеосъёмка.

Новинка уже доступна в фирменном магазине Алисы и у крупных розничных ритейлеров.