В России стартовали продажи обновлённой версии Станции Лайт 2 от Яндекса — модели без встроенных часов. Это одна из самых доступных умных колонок в линейке компании. Устройство продаётся по цене 5490 рублей.

Упрощённая модель с полноценным функционалом

Станция Лайт 2 без часов ориентирована на пользователей, которым важны простота и удобство. Она подходит как для взрослых, так и для детей. Колонка поддерживает голосовое управление, позволяет слушать музыку, получать ответы на вопросы, общаться с голосовым помощником Алисой, управлять умным домом, ставить будильники и планировать события.

По функциональности модель без часов полностью соответствует версии с дисплеем. В ней доступен чат с нейросетью Алиса, который может помочь в решении как повседневных, так и более сложных задач.

Новые цвета и особенности дизайна

Колонка представлена в двух новых цветах — зелёном и фиолетовом. Дизайн остался прежним: округлый корпус, кнопки управления и приятное на ощупь матовое покрытие. В комплекте идут декоративные стикеры, которыми дети могут украсить корпус.

Внутри установлены широкополосный динамик мощностью 6 Вт и два микрофона, обеспечивающие точное распознавание голосовых команд даже при внешнем шуме. Поддерживаются быстрые команды и составные фразы: например, «Алиса, выключи музыку и поставь сказку».

При наличии дополнительного аккумулятора колонку можно переносить по дому без подключения к сети.

Развлечения и умный дом

Станция Лайт 2 может объединяться в стереопары и синхронизироваться с другими устройствами Яндекса в режиме «Играй везде». Колонка совместима с технологиями умного дома по стандарту Matter over Wi-Fi. Для детей предусмотрены музыкальные треки, сказки, игры, квесты и обучающие программы, включая тренажёр по таблице умножения (в рамках подписки «Про»).

Устройство доступно в официальном магазине Алисы и в крупнейших розничных сетях электроники.