Commo, бренд Яндекс Фабрики, представил новые внутриканальные наушники с активным шумоподавлением — OST Earphones. Новинка создана для тех, кто хочет слушать музыку без помех, даже в шумном метро.

OST Earphones — это первые вакуумные наушники от бренда с поддержкой ANC (Active Noise Cancellation). Благодаря этой технологии пользователи могут наслаждаться любимыми треками или подкастами в условиях городского шума. Цена устройства — 4990 рублей без учёта персональных скидок.

Что умеют новые Commo OST Earphones

Наушники обеспечивают широкий частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, позволяя отчётливо слышать как глубокие басы, так и высокие ноты. Управление сенсорное: можно легко переключать треки, принимать звонки и активировать шумоподавление или режим прозрачности простым касанием.

Commo OST Earphones защищены от влаги по стандарту IPX4 — они выдерживают пот и лёгкий дождь. Это делает их подходящими для спорта, прогулок и повседневного использования.

Комплектация и автономность

В комплект входят кейс с покрытием Soft Touch, кабель USB-C и сменные амбушюры для комфортной посадки. Кейс поддерживает беспроводную зарядку и показывает заряд через световой индикатор.

Время автономной работы — до 6 часов на одном заряде. А футляр с аккумулятором на 430 мА·ч обеспечивает до четырёх полных подзарядок. То есть суммарное время работы достигает 30 часов.

Доступны три цветовых варианта: серый, лавандовый и белый.

Расширение линейки и рост спроса

Commo активно расширяет линейку аудиоустройств. Ранее бренд уже выпустил вкладыши Loom Earbuds 2.0 и полноразмерные наушники Commo One и Commo Immersive с ANC.

Новый выпуск обусловлен растущим интересом к беспроводным наушникам. Согласно данным Яндекс Маркета, в 2024 году число заказов в этой категории выросло в 1,5 раза по сравнению с 2023-м. Беспроводные модели демонстрируют особенно высокий спрос.