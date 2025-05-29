Компания Xiaomi выпустила в Китае новый ультратонкий магнитный пауэрбанк ёмкостью 5000 мАч (модель WPB0507S). Устройство уже доступно для покупки на JD.com и других онлайн-площадках по цене 169 юаней, что эквивалентно примерно $23. Новинка выделяется поддержкой беспроводной зарядки мощностью до 7.5 Вт и тонким корпусом толщиной всего 8.7 мм.

Компактный корпус, высокая плотность энергии и долговечная батарея

Для уменьшения размеров при сохранении ёмкости Xiaomi использовала аккумулятор с высокой плотностью энергии на основе литий-кобальт-оксида. Плотность достигла 734 Вт·ч/л, что на 12.9% выше, чем у предыдущего поколения. Компания заявляет, что батарея сохраняет более 80% начальной ёмкости даже после 300 циклов зарядки.

Проводная и беспроводная зарядка — одновременно

Устройство поддерживает зарядку сразу двух устройств: через проводной порт USB-C и беспроводным способом. Проводная зарядка достигает 22.5 Вт, беспроводная — до 15 Вт (поддерживаются уровни 5 Вт, 7.5 Вт, 10 Вт и 15 Вт). Пауэрбанк оснащён 17 магнитами N52, создающими силу сцепления до 10 ньютонов — этого достаточно для надёжного соединения с MagSafe-совместимыми iPhone и другими устройствами.

Премиальные материалы и внимание к деталям

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, обработанного методом пескоструйной шлифовки и алмазной полировки. Магнитная сторона покрыта стекловолоконной панелью с вакуумной текстурой. Края имеют скругление по стандарту G3, а на корпусе расположены LED-индикаторы, нанесённые с помощью лазерной гравировки.

Безопасность и теплоотвод на высшем уровне

Внутри установлен двойной температурный датчик NTC, проверяющий состояние батареи до 12 000 раз в минуту. За эффективное охлаждение отвечает теплопроводящая графеновая пластина площадью 826 мм². Устройство защищено девятью уровнями безопасности, включая защиту от перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и перезаряда.

Размеры, вес и цветовые варианты

Пауэрбанк имеет размеры 102×69.6×8.7 мм и рассчитан на энергию 19.35 Вт·ч — этого достаточно, чтобы пройти международные требования для перевозки в самолётах. Устройство выпускается в четырёх цветах: синем, чёрном, фиолетовом и золотом.