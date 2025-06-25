За последние годы Xiaomi выпустила ряд умных очков – например, AR-очки на базе Snapdragon 2022, беспроводные AR-очки, которые были представлены на выставке MWC 2023, умные аудиоочки и многое другое. Завтра выходит новая модель, и она будет ориентирована на съемку видеороликов с видом от первого лица, по крайней мере, на это направлены тизерные ролики.

Вот фотография очков, опубликованная компанией на Weibo и фотография с повышенной яркостью:

Съемка от первого лица. Освободите руки, погрузитесь в момент, запишите и поделитесь своим видением. Машинный перевод с Weibo

Эти очки будут отличаться от новых очков Oakley Meta* HSTN и предыдущих моделей под брендом Ray Ban.

Завтрашняя презентация должна быть грандиозной – Xiaomi представит Mix Flip 2, Pad 7S Pro, 41-миллиметровую версия Watch S4 и Band 10.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.