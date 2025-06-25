Xiaomi готовит к запуску новую версию своих умных часов Watch S4 — теперь в меньшем 41-миллиметровом форм-факторе. Новинка получила название Xiaomi Watch S4 41mm и позиционируется как модный аксессуар.

Представленный в тизерах вариант оформлен в цвете “Quicksand Gold” и комплектуется миланским ремешком аналогичного цвета. Заводная коронка часов сделана в форме многогранника и украшена шестигранным лабораторно выращенным бриллиантом. Подтверждения того, является ли “золото” настоящим покрытием или просто окраской, пока нет.

По автономности заявлены 8 дней работы от одного заряда. Для сравнения, 47-миллиметровая версия Watch S4 предлагала до 15 дней работы. Снижение связано с меньшим размером и, соответственно, уменьшенным аккумулятором.

Одним из ключевых компонентов новой версии стал фирменный чипсет Xiaomi Xring T1, который дебютировал в обновлённой версии Watch S4. Он включает в себя 4G-модем, на 35% более энергоэффективный по сравнению с предыдущей моделью. Это особенно важно для компактных носимых устройств с ограниченной батареей. Помимо модема, Xring T1 обладает повышенной вычислительной мощностью, что позволило реализовать новые функции — например, трансляцию с камеры смартфона в реальном времени.





Также Xiaomi анонсирует новые наушники под названием OpenWear Pro. По заявлению компании, они созданы совместно с Harman и являются первыми в мире наушниками открытого типа с “пятиэлементной системой”. Перевод с китайского может быть не совсем точным, поэтому детали станут яснее после официального релиза.

OpenWear Pro будут выполнены в открытом дизайне, позволяющем пропускать внешние звуки — удобно для офиса или прогулок, где важно сохранять осведомлённость о происходящем вокруг. Кроме того, они не перекрывают слуховой канал, что делает их более комфортными при длительном использовании. Мягкий жидкий силикон улучшит удобство ношения в течение всего дня.





Полная презентация состоится уже завтра. Xiaomi представит не только Watch S4 41mm и OpenWear Pro, но и складной смартфон Mix Flip 2, планшет Pad 7S Pro, новые умные очки и другие новинки.