Xiaomi анонсировал выпуск миниатюрного внешнего аккумулятора емкостью 10 000 мАч, оснащенного парой интересных функций. В дополнение к интегрированному шнуру, устройство имеет информативный экран, который отображает точный уровень оставшегося заряда.

Пауэрбанк может одновременно подпитывать энергией до трех девайсов: через собственный кабель USB-C и два USB-разъема на корпусе (Type-A, до 22,5 Вт + Type-C, до 45 Вт). Для зарядки самого пауэрбанка поддерживаются адаптеры мощностью 30 Вт. Производитель подчеркивает, что при подключении смарт-часов или наушников выходная мощность будет автоматически снижена.

Встроенный дисплей работает в двух режимах отображения информации. Во время зарядки самого устройства он показывает ориентировочное время до завершения процесса. При подзарядке других гаджетов экран отображает прогнозируемое время работы от оставшейся емкости аккумулятора с учетом текущего энергопотребления, а также текущий процент заряда.

Новинка доступна в четырех цветовых решениях: светло-зеленом, бежевом, розовом и небесно-голубом. Предполагается, что стоимость устройства на китайском рынке составит 28 долларов (2 200 руб.), но дата старта продаж пока не разглашается.



