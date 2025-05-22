На сайте Xiaomi появилась новая модель — компактная IP-камера C100. Она выделяется не только высокой четкостью изображения, но и множеством полезных интеллектуальных функций, которые улучшают качество домашнего видеонаблюдения.

Камера оснащена 3-мегапиксельным сенсором и объективом с углом обзора 128° и диафрагмой f/1,6. Она также способна работать в ночное время благодаря ИК-прожектору с длиной волны 940 нм. Разрешение записи в формате сжатия H.265 составляет 2304×1296 пикселей.

C100 предлагает ряд интеллектуальных функций, таких как распознавание силуэтов людей, различение детского плача от других громких звуков и возможность установки виртуальных границ. При пересечении этих границ камера может активировать сигнализацию или уведомить владельца. Кроме того, можно задать зоны, которые камера не будет отслеживать для обеспечения конфиденциальности, а при необходимости объектив можно закрыть механической шторкой.

Камера также поддерживает двустороннюю голосовую связь через приложение Xiaomi Home. Для беспроводного подключения используются модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также доступно голосовое управление через «Google Ассистента» и Amazon Alexa. Записи можно хранить на microSD-картах, NAS-устройствах или в платном облачном хранилище.

Размеры камеры составляют 69x68x115 мм, вес — 170 граммов, а для питания требуется проводное подключение (5 В/1 А). Xiaomi пока не раскрыл цену и дату начала глобальных продаж этой новинки.