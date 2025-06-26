Xiaomi представила свои новые открытые беспроводные наушники — OpenWear Stereo Pro. Модель ориентирована на длительное повседневное использование и отличается комфортным покрытием из жидкого силикона, безопасного для кожи и не вызывающего дискомфорта даже при длительном ношении.

Наушники имеют трёхточечную систему крепления с заушинами из авиационного титана. Устройство получило степень защиты IP54 от пыли и влаги, что делает его подходящим для использования в различных условиях.

OpenWear Stereo Pro оснащены уникальной пятидрайверной системой — это первые наушники такого рода с подобной конфигурацией. В конструкции используется крупный динамик размером 18×13 мм, а настройкой звука занималась команда Harman Golden Ear.

Также наушники поддерживают запись звука, функции автоматического перевода и транскрибации на базе ИИ.





Заявленное время автономной работы наушников — до 8,5 часов, а с зарядным кейсом — до 45 часов.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro доступны в золотом, чёрном и серебристом цветах. Стоимость на китайском рынке составляет 999 юаней (примерно 140 долларов США).



