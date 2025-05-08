Китайская компания Xgimi официально анонсировала новый проектор Z6X Pro Tri-Color Laser Edition — модель, сочетающую высокие технические характеристики с компактным форм-фактором. Устройство уже доступно для предзаказа на JD.com по цене 2 699 юаней (около $374), а старт продаж намечен на 15 мая в 20:00 по пекинскому времени.

Яркое изображение и точная цветопередача

Проектор использует трёхцветный лазерный источник света с яркостью 910 CVIA люмен (или 950 ISO), обеспечивая насыщенное и реалистичное изображение. Он поддерживает разрешение Full HD 1080p, статическую контрастность 1600:1 и охват цветового пространства BT.2020 на 110%. Технология HDR Vivid повышает точность отображения оттенков и глубину изображения.

Мощная начинка и интеллектуальная обработка картинки

Внутри установлен восьмиядерный процессор HiSilicon, аналогичный тем, что применяются в умных дисплеях Huawei. Он работает в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также используется графика Mali-G52, обеспечивающая плавность видео, поддержку MEMC, ИИ-коррекцию изображения и динамическую адаптацию контрастности в зависимости от сцены.

Звук Harman Kardon и портативный корпус

Проектор оснащён 7-ваттными стереодинамиками Harman Kardon, улучшенными с помощью аудиодвижка HoonSound. Звук поддерживает Dolby Audio и способен обеспечить объёмное и чистое звучание без необходимости подключения внешней акустики.

Корпус устройства выполнен в виде складной «книги», весит всего 1.28 кг и имеет толщину 75 мм. Благодаря встроенному поворотному кронштейну с углом до 150°, проектор можно легко направить на потолок, стену или наклонную поверхность. Есть автоматическая коррекция трапецеидальных искажений и автофокус по всей рамке изображения.

Разъёмы, интерфейсы и возможности подключения

Z6X Pro оснащён портами HDMI (с поддержкой ARC), USB и DC, поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Проектор работает под управлением оболочки GMUI 6.0, поддерживает голосовые команды, беспроводную трансляцию по AirPlay и DLNA, а также встроенные стриминговые сервисы. Энергопотребление составляет 65 Вт, уровень шума вентилятора — не более 28 дБ на расстоянии одного метра.

Потенциальный глобальный релиз

Новая модель внешне напоминает международную версию Elfin Flip, однако отличается увеличенными размерами и более высокой яркостью. Есть вероятность, что Z6X Pro выйдет на глобальный рынок позже в этом году как улучшенная модификация Elfin Flip.