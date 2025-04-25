Волшебство в деталях: Xiaomi представила линейку Harry Potter Edition (redmi turbo 31)
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На недавней презентации Redmi Turbo 4 Pro компания Xiaomi порадовала фанатов магического мира, представив линейку аксессуаров в тематике Гарри Поттера. В неё вошли Bluetooth-колонка, пауэрбанк, игровая мышь и механическая клавиатура — все с уникальным дизайном, отсылающим к знаменитой вселенной.

Любители Гарри Поттера теперь могут дополнить свои гаджеты волшебными аксессуарами от Xiaomi. Компания выпустила стильную коллекцию с символикой Хогвартса, объединив современные технологии и культовый дизайн — от Bluetooth-колонки до механической клавиатуры.

Содержание
1. Bluetooth-колонка Redmi Harry Potter Edition
2. Пауэрбанк Xiaomi 10 000 мА·ч 33 Вт Harry Potter Edition
3. Беспроводная мышь Xiaomi X1 Harry Potter Edition
4. Механическая клавиатура Xiaomi MK71 Pro Harry Potter Edition

Bluetooth-колонка Redmi Harry Potter Edition

Миниатюрная колонка стоимостью 139 юаней (примерно $19) получила корпус из мягкой резины и петлю для переноски. Устройство защищено от пыли и воды по стандарту IP67. Оснащено широкополосным динамиком диаметром 1,5 дюйма с мощностью 4 Вт. Поддерживает Bluetooth 5.3, а также возможность объединения двух колонок в стереопару по технологии TWS. Аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч обеспечивает до 5 часов воспроизведения, зарядка осуществляется через USB Type-C.

Волшебство в деталях: Xiaomi представила линейку Harry Potter Edition (0d57cc47 4925 4021 856a 9396c5773b50)
Волшебство в деталях: Xiaomi представила линейку Harry Potter Edition (d9faac5c 3660 4324 97d8 99a7b25e8f48)

Пауэрбанк Xiaomi 10 000 мА·ч 33 Вт Harry Potter Edition

Элегантный пауэрбанк в стиле волшебного мира обойдётся в 149 юаней (около $20). Он оснащён встроенным кабелем и двумя элементами по 5000 мА·ч, что даёт совокупную ёмкость 36,5 Вт·ч (5500 мА·ч номинальной ёмкости). Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью до 33 Вт через USB-C. Например, iPhone 16 Pro можно зарядить до 58% всего за полчаса. Пауэрбанк оснащён портами USB-C и USB-A с поддержкой быстрой зарядки.

Волшебство в деталях: Xiaomi представила линейку Harry Potter Edition (9acb205d 7c6a 43c0 8cf2 f4bd61a4ad90)
Волшебство в деталях: Xiaomi представила линейку Harry Potter Edition (e445dae6 6484 4256 818c a1cdff3801d5)

Беспроводная мышь Xiaomi X1 Harry Potter Edition

Игровая мышь оценена в 349 юаней ($48) и весит около 65 г (без кабеля). Устройство использует сенсор PAW3395 и поддерживает опрос частотой до 8 000 Гц. Установлены высококачественные микропереключатели TTC, рассчитанные на киберспортивный уровень. Мышь поддерживает как беспроводное соединение 2,4 ГГц, так и проводное подключение через USB. Питание обеспечивает литиевый аккумулятор на 530 мА·ч. Совместимость — Windows 10 и macOS 10.13 и выше.

Механическая клавиатура Xiaomi MK71 Pro Harry Potter Edition

Флагман коллекции — клавиатура стоимостью 599 юаней ($82). Устройство имеет компактную раскладку на 71 клавишу со стандартным шагом, мини-экран размером 1 дюйм и линейные переключатели TTC, разработанные по заказу Xiaomi. Используется амортизирующая структура GASKET и материал PORON для снижения шума. Клавиатура поддерживает проводное USB-подключение, Bluetooth и 2,4 ГГц беспроводной режим. Встроенный аккумулятор ёмкостью 7800 мА·ч обеспечивает длительную автономную работу. Совместимость — Windows 10 и новее.

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