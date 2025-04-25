На недавней презентации Redmi Turbo 4 Pro компания Xiaomi порадовала фанатов магического мира, представив линейку аксессуаров в тематике Гарри Поттера. В неё вошли Bluetooth-колонка, пауэрбанк, игровая мышь и механическая клавиатура — все с уникальным дизайном, отсылающим к знаменитой вселенной.

Любители Гарри Поттера теперь могут дополнить свои гаджеты волшебными аксессуарами от Xiaomi. Компания выпустила стильную коллекцию с символикой Хогвартса, объединив современные технологии и культовый дизайн — от Bluetooth-колонки до механической клавиатуры.

Bluetooth-колонка Redmi Harry Potter Edition

Миниатюрная колонка стоимостью 139 юаней (примерно $19) получила корпус из мягкой резины и петлю для переноски. Устройство защищено от пыли и воды по стандарту IP67. Оснащено широкополосным динамиком диаметром 1,5 дюйма с мощностью 4 Вт. Поддерживает Bluetooth 5.3, а также возможность объединения двух колонок в стереопару по технологии TWS. Аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч обеспечивает до 5 часов воспроизведения, зарядка осуществляется через USB Type-C.

Пауэрбанк Xiaomi 10 000 мА·ч 33 Вт Harry Potter Edition

Элегантный пауэрбанк в стиле волшебного мира обойдётся в 149 юаней (около $20). Он оснащён встроенным кабелем и двумя элементами по 5000 мА·ч, что даёт совокупную ёмкость 36,5 Вт·ч (5500 мА·ч номинальной ёмкости). Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью до 33 Вт через USB-C. Например, iPhone 16 Pro можно зарядить до 58% всего за полчаса. Пауэрбанк оснащён портами USB-C и USB-A с поддержкой быстрой зарядки.

Беспроводная мышь Xiaomi X1 Harry Potter Edition

Игровая мышь оценена в 349 юаней ($48) и весит около 65 г (без кабеля). Устройство использует сенсор PAW3395 и поддерживает опрос частотой до 8 000 Гц. Установлены высококачественные микропереключатели TTC, рассчитанные на киберспортивный уровень. Мышь поддерживает как беспроводное соединение 2,4 ГГц, так и проводное подключение через USB. Питание обеспечивает литиевый аккумулятор на 530 мА·ч. Совместимость — Windows 10 и macOS 10.13 и выше.

Механическая клавиатура Xiaomi MK71 Pro Harry Potter Edition

Флагман коллекции — клавиатура стоимостью 599 юаней ($82). Устройство имеет компактную раскладку на 71 клавишу со стандартным шагом, мини-экран размером 1 дюйм и линейные переключатели TTC, разработанные по заказу Xiaomi. Используется амортизирующая структура GASKET и материал PORON для снижения шума. Клавиатура поддерживает проводное USB-подключение, Bluetooth и 2,4 ГГц беспроводной режим. Встроенный аккумулятор ёмкостью 7800 мА·ч обеспечивает длительную автономную работу. Совместимость — Windows 10 и новее.