Компания Vivo официально представила умные часы Watch 5 в Китае вместе с флагманом X Fold 5. Новинка доступна в версиях с Bluetooth и eSIM, цены начинаются от 799 юаней (~110 долларов). Часы ориентированы на отслеживание здоровья, расширенную кроссплатформенную совместимость и интерактивные функции — включая виртуального питомца, который развивается в зависимости от активности пользователя.

Часы весят 32 грамма и выполнены из алюминиевого сплава. Доступны варианты в цветах Midnight Black, Moonlight White, Peach Pink, Stardust Pink и Silver Steel. Также предлагается версия из нержавеющей стали весом 35 или 36 граммов в зависимости от ремешка и отделки.

Экран — AMOLED, 1,43 дюйма, разрешение 466 × 466, пиковая яркость до 1500 нит, частота обновления 60 Гц. Поддерживаются функции always-on display, анимированные циферблаты и Live Photo.

Автономность зависит от режима использования: до 22 дней в Bluetooth-режиме, до 14 дней в eSIM-режиме с подключением к смартфону и до 7 дней при автономной работе eSIM. Зарядка занимает около двух часов.





Часы работают на системе BlueOS и совместимы как с Android, так и с iOS. Поддерживается одновременное подключение к смартфонам Vivo и iPhone — пользователи могут принимать вызовы и уведомления с обоих устройств. Версия с eSIM поддерживает звонки, сообщения и работу с WeChat без подключения к телефону.

Функции здоровья включают круглосуточный мониторинг ЧСС и уровня кислорода в крови, отслеживание сна с фазами, определение уровня стресса, слежение за менструальным циклом, а также предупреждения об аритмиях, таких как фибрилляция предсердий и преждевременные сокращения. Также предусмотрена 30-секундная экспресс-оценка риска гипертонии. Все данные можно передавать членам семьи через приложение Vivo Health.





В Watch 5 встроено более 100 спортивных режимов, включая улучшенные функции для тенниса, бадминтона и настольного тенниса. Отслеживаются техника движений, захват, скорость замаха и другое. Также доступны ИИ-планы пробежек, индивидуальные рекомендации по растяжке, йоге, силовым и кардиотренировкам.

Среди дополнительных функций — виртуальный питомец, которого можно «кормить» сожжёнными калориями и шагами, с отображением прямо на циферблате. Есть поддержка NFC-оплат, доступа в общественный транспорт, разблокировки умных дверей и управления автомобилем. Версия с eSIM может управлять автомобилями BYD: удалённое открытие, кондиционирование и другие функции доступны через специальное приложение.





Vivo Watch 5 уже поступили в продажу в Китае: версия с Bluetooth стоит 799 юаней (~110 долларов), с eSIM — 999 юаней (~140 долларов). Устройство совместимо с широким спектром ремешков и аксессуаров.