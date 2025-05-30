Компания Vivo официально представила свой новый пауэрбанк мощностью 33 Вт, предназначенный для быстрой зарядки и портативности. Устройство оснащено литий-полимерным аккумулятором емкостью 10 000 мАч, тонким корпусом толщиной 1,5 см и весом всего 177 г.
Основные характеристики
- • Поддержка протоколов FlashCharge (33 Вт), PD (22,5 Вт), QC (18 Вт) и PPS (33 Вт)й
- • Совместимость с широким спектром устройств: смартфоны, планшеты, умные часы, игровые консоли в экосистемах Apple и Android.
- • Быстрая зарядка: iPhone от 16% до 58%, vivo S30 — до 36% за 30 минут
Особенности дизайна и безопасности:
- • Встроенный кабель USB-C с эргономичным L-образным разъемом для предотвращения помех
- • Кабель из гибкого тканого материала для долговечности и износостойкости
- • Многоуровневая защита: от перенапряжения, перегрузки по току, перезаряда, чрезмерного разряда, короткого замыкания и электростатического разряда
- • Сертифицирован как безопасный для авиаперелетов и соответствует “Новому национальному стандарту” Китая для мобильных источников питания
Цены и доступность:
- В Китае Power bank поступил в продажу по цене 129 юаней (~18 долларов, 1387 руб)
- Пока что компания Vivo не объявила о международной доступности, но в ближайшее время устройство может появиться на глобальном рынке
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии