М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж систем видеонаблюдения Baseus. В ассортименте представлены модели для уличного и домашнего использования. Эксклюзивно в сети появилась камера Baseus Security N1.

Серия Baseus Security N1

Baseus N1 — это комплект из двух или четырёх уличных камер и домашней станции. Камеры поддерживают съёмку в разрешении 2K и обеспечивают чёткое изображение на расстоянии до 8 метров. Угол обзора 145° позволяет охватывать большую площадь и снижает потребность в дополнительных устройствах.

Через приложение Baseus Security можно задать до двух зон наблюдения и исключить до двух «слепых» зон, чтобы сократить количество ложных тревог. Съёмка ведётся круглосуточно благодаря ночному режиму с цветным изображением и подсветкой мощностью 100 Лм.

Устройство защищено по стандарту IP67, устойчиво к пыли, влаге и температурам от –20 до +50 °C. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 210 дней автономной работы. Внутренняя память станции — 16 ГБ, при необходимости хранилище расширяется до 16 ТБ. Поддерживается подключение дополнительных камер. Все данные шифруются по стандарту TÜV.

Модель N1 Plus отличается увеличенной ёмкостью аккумулятора и поддержкой 8-кратного зума при разрешении 2K HD.

Серия Baseus Security S1

Уличные камеры S1 работают по Wi-Fi и оснащены солнечными панелями с автоориентировкой. Устройство поддерживает съёмку в 2K, угол обзора 145° и 8-кратный зум. Цветная ночная съёмка возможна благодаря подсветке мощностью 400 Лм.

Комплект S1 Pro включает две камеры и станцию. Разрешение — 3K, рабочая дальность — до 20 метров. Камеры оснащены двойной оптикой: телеобъектив и широкоугольный модуль с суммарным обзором 165°. Хранилище — до 16 ТБ. Модель отмечена премией Technology Innovation Awards 2024.

Серия Baseus Security P1

Домашние камеры P1 оснащены детекторами движения, системой распознавания человека и датчиком плача ребёнка. Благодаря динамикам и микрофону их можно использовать как видеоняни. Камеры поворачиваются на 360° и поддерживают карты памяти до 256 ГБ.

P1 Lite : 3 МП, 2K, угол 102°, 8-кратный зум

: 3 МП, 2K, угол 102°, 8-кратный зум P1 : 4 МП, 3K, угол 108°, ночной режим

: 4 МП, 3K, угол 108°, ночной режим P1 Pro: 5 МП, 3K, угол 108°, ночной режим

Цены в М.Видео-Эльдорадо