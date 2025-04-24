Сделать музыку доступной каждому — с такой миссией на российский рынок выходит новый бренд музыкальных инструментов MusicHall. Основанный энтузиастами в Москве, бренд предлагает качественные и интуитивно понятные решения для начинающих и продвинутых музыкантов. Уже сейчас доступны клавишные инструменты, электронные ударные установки и аксессуары, а летом ожидается запуск уникальных акустических систем формата all-in-one.
Создатели MusicHall утверждают, что их цель — разрушить барьеры между человеком и музыкой: независимо от возраста, опыта или уровня подготовки, каждый должен иметь возможность творить. Поэтому основой философии бренда стала формула: «Инструменты без границ. Музыка без ограничений».
Технологии и доступность — в центре концепции MusicHall
В процессе разработки линейки MusicHall активно учитывались отзывы преподавателей, учеников и выступающих музыкантов. Благодаря этому бренд предлагает не просто инструменты, а полноценную экосистему для обучения, творчества и выступлений. Основной акцент — на доступности, простоте освоения и выразительности звучания.
Клавишные инструменты MusicHall
Флагман линейки — MusicHall Virtuoso — цифровое пианино с 88 клавишами, оснащённое премиальным французским звуковым чипом DREAM5. В числе характеристик:
- 900 встроенных звуков и 700 тембров,
- 256-голосная полифония,
- Русскоязычный интуитивный интерфейс,
- Расширенные функции для обучения и записи.
Модели Sonata и Fantasia ориентированы на новичков и детей: они компактны, автономны и снабжены базовыми функциями вроде метронома, записи и встроенных уроков.
Электронные ударные установки
Модель MusicHall Deep Bass предлагает:
- 5 барабанов с прочным кевларовым покрытием,
- 4 тарелки,
- Встроенные фонотреки и обучающие функции,
- Настраиваемые звуки и удобное управление.
Она подойдёт как для домашней студии, так и для образовательных учреждений.
Скоро в продаже — акустические системы all-in-one
Уже в июне 2025 года бренд выпустит акустические системы MusicHall MH-01S, MH-02S и MH-03S, объединяющие в одном корпусе:
- колонку, усилитель и микшер,
- мощность от 110 до 320 Вт,
- Bluetooth 5.3, запись, USB/TF, работу с микрофонами,
- автономную работу до 12 часов,
- функцию подавления фоновой музыки.
Это решения для преподавателей, артистов, организаторов мероприятий и контент-креаторов, которым требуется компактное, мобильное и мощное устройство.
Где купить
Продукция MusicHall — клавишные, ударные и аксессуары — уже доступна на популярных маркетплейсах, а также в розничных и онлайн-магазинах по всей России. Акустические системы появятся в продаже в начале лета.