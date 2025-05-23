Компания готовит первые очки с камерами, микрофонами и голосовым помощником Siri

По данным Bloomberg, Apple планирует представить первые умные очки с ИИ в конце 2026 года. Это будет часть новой стратегии компании, направленной на выпуск интеллектуальных устройств. Сейчас инженеры активно работают над устройством, чтобы завершить разработку к сроку.

Новую модель оснастят камерами, микрофонами и динамиками, которые будут собирать данные об окружающей среде и действиях пользователя. Эти сведения помогут голосовому помощнику Siri давать более точные ответы. Очки смогут принимать звонки, выполнять голосовые команды, переводить речь в режиме реального времени, воспроизводить музыку и строить маршруты.

Без AR, но с фокусом на функциональность

Несмотря на ожидания, первое поколение умных очков Apple не получит поддержки дополненной реальности (AR). Хотя глава Apple Тим Кук активно продвигает AR, по данным Bloomberg, технологии для полноценной реализации в очках ещё не готовы. Модель разрабатывается под внутренним кодовым названием N401 (ранее — N50).

Очки будут похожи по возможностям на модели Ray-Ban с ИИ от Meta* и грядущие очки с Android XR — специальной версией Android для гарнитур и умных очков.

Устройство и программное обеспечение

Apple создаёт отдельный энергоэффективный чип для умных очков. Он будет основан на архитектуре чипа от Apple Watch, но избавлен от лишних модулей. Это позволит снизить энергопотребление при сохранении функциональности.

До конца 2025 года Apple планирует получить прототипы очков от зарубежных поставщиков. Внутренние источники Bloomberg подтверждают эти планы, однако официально компания пока не делала заявлений о продукте.

Вектор на долгосрочное развитие

В будущем Apple рассчитывает внедрить в очки AR-функции. Именно с этим направлением компания связывает потенциал нового типа устройств, которые в перспективе могут стать преемниками iPhone. Однако, как уточняет Марк Гурман из Bloomberg, полноценные AR-очки Apple появятся не раньше 2028 года.

Тем временем Meta*, по прогнозу Гурмана, собирается выпустить первые очки с полноценной AR уже в 2027 году. Они позволят видеть уведомления, изображения и другую информацию прямо в поле зрения, без обращения к смартфону.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.