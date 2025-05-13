В российских магазинах стартовали продажи умных часов Honor Choice Watch 2i — стильной и доступной новинки с AMOLED-дисплеем, расширенными функциями мониторинга здоровья и внушительной автономностью до 14 дней.

Яркий экран и Always-On Display

Watch 2i оснащены 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с минимальными рамками и полезной площадью 75%. Экран обеспечивает высокую яркость и отличную читаемость даже на ярком солнце. В наличии — активация экрана по движению запястья и поддержка Always-On Display для отображения важной информации в любое время.

До двух недель работы без подзарядки

Благодаря энергоэффективной системе и ёмкой батарее, Honor Choice Watch 2i могут проработать до 14 дней на одном заряде. Даже в поездке или отпуске часы сохраняют полный функционал: уведомления, тренировки, анализ сна и многое другое.

Надёжность и комфорт

Корпус часов изготовлен из прочных материалов, соответствует стандарту IP68, что делает устройство устойчивым к пыли, влаге и брызгам. Мягкий ремешок обеспечивает удобную посадку — будь то тренировка, отдых на пляже или прогулка в городе.

109 спортивных режимов и автоматическое определение активности

Honor Choice Watch 2i поддерживают 109 режимов тренировок, включая бег, велоспорт, танцы, греблю, фехтование и другие. Некоторые активности распознаются автоматически — часы сами определят, когда вы начали движение, и начнут запись данных без лишних нажатий.

Мониторинг сна и здоровья

Часы ведут подробную аналитику сна, включая короткий дневной отдых и фазы сна. Также доступны функции отслеживания пульса, физической активности и дыхания, позволяющие следить за состоянием организма в течение дня и ночи.

Персонализация и удобный интерфейс

Интерфейс оптимизирован под увеличенный экран, обеспечивая быстрый доступ к основным функциям. Доступны сотни циферблатов и настраиваемых виджетов, чтобы адаптировать внешний вид и функциональность под индивидуальный стиль.

Honor Choice Watch 2i представлены в чёрной и белой расцветках и уже доступны по цене 4490 рублей. До 13 июня действует скидка 1000 рублей. Умные часы можно приобрести в сетях М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС и Мегафон.