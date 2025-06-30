Компания Thunderobot представила новый портативный аккумулятор — V10 Super Power Stick. Устройство выполнено в тонком и легком корпусе из алюминиевого сплава и оснащено тремя USB-портами, а также небольшим TFT-экраном.

В основе пауэрбанка лежат литиевые элементы автомобильного класса, а его заявленная емкость составляет 10 000 мАч. При этом удалось сохранить компактные размеры: аккумулятор имеет габариты 87,46x50x34,3 мм и весит около 241 грамма.

Новинка оснащена двумя разъемами USB Type-C, которые обеспечивают мощность до 55 Вт и поддерживают протоколы PD и PPS, что позволяет заряжать как смартфоны, так и планшеты, включая ультрабуки. Также имеется один USB Type-A, который обеспечивает максимальную мощность 22,5 Вт и поддерживает протокол HUAWEI SuperCharge, а также устаревшие стандарты быстрой зарядки Xiaomi, Samsung и других брендов.

Для отслеживания ключевых показателей, таких как состояние зарядки, мощность, напряжение, количество циклов и предполагаемое время работы, предусмотрен цветной экран. Он может работать в режиме постоянного включения для непрерывного мониторинга.





Стоимость Thunderobot V10 Super Power Stick составляет 20 долларов (1 570 руб.).