Портативная Bluetooth-колонка Beats Pill снова привлекает внимание. В 2025 году бренд расширяет линейку, добавляя два свежих цвета — нежно-розовый Blush Pink и сдержанный Navy Blue. Новые модели появятся в продаже летом.

Обе расцветки поступили в продажу по прежней цене — 149,95 долларов в США. Blush Pink можно будет приобрести в Target, а Navy Blue — в Walmart. В Великобритании колонка в новом цвете уже доступна на John Lewis за 149,99 фунтов. В Канаде модель также появится в Walmart, но цена будет объявлена позже.

Цвета явно навеяны летним настроением, и покраска охватывает всю колонку — от корпуса до кнопок и шнурка. Это не первый раз, когда Beats экспериментирует с дизайном: в 2024 году коллаборация с Ким Кардашьян принесла лимитированные оттенки Light Gray и Dark Gray.

Колонка по-прежнему оснащена защитой от воды и пыли по стандарту IP67, поддерживает быструю зарядку и получила обновлённый твитер для насыщенного звука.