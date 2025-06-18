Компания SteelSeries, известная своими игровыми аксессуарами, в сотрудничестве с Valve представила ограниченную серию товаров для фанатов командного шутера Counter-Strike 2. Специальные версии мыши и коврика оформлены в стиле знаменитого скина Dragon Lore, о котором, безусловно, слышали все поклонники игры.

Скин AWP | Dragon Lore был представлен в 2014 году и быстро стал культовым. В состоянии «прямо с завода» его цена на различных торговых площадках превышает миллион рублей. За эту сумму игрок получает оливковый узор для виртуального оружия с изображением огнедышащего дракона, а также шахматный узор на оптическом прицеле и прикладе.

Тот же дизайн SteelSeries перенесла на беспроводную мышь Custom | CS2 Dragon Lore Edition и коврик QcK XXL | CS2 Dragon Lore Edition. Мышь поддерживает подключение по Bluetooth и радиоканалу, а ее автономность достигает 200 часов. В ее основе лежит сенсор TrueMove Air с разрешением до 18 000 dpi, а ресурс микропереключателей составляет 80 миллионов нажатий.

Коврик размером 900x400x2 мм имеет резиновое нескользящее основание и тканевое покрытие SteelSeries QcK. Обе новинки уже доступны для предзаказа на сайте компании, а в продажу они поступят 1 июля.

В США мышь будет стоить 149 долларов (11 730 руб.), а коврик — 49 долларов (3 860 руб.).