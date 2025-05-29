Sony представила FX2 (модель ILME-FX2) — свежую модель в линейке Cinema Line. Камера ориентирована на независимых кинематографистов и небольшие съёмочные группы, которым нужны профессиональные инструменты в компактном корпусе. FX2 унаследовала дизайн от FX3 и FX30, но получила важные улучшения на основе отзывов пользователей.

Полнокадровый сенсор, высокая светочувствительность и широкий динамический диапазон

FX2 оснащена 33-мегапиксельным полнокадровым Exmor R сенсором с задней подсветкой. Она обеспечивает более 15 ступеней динамического диапазона в режиме S-Log3 и предлагает два базовых ISO — 800 и 4000. Максимальная чувствительность достигает ISO 102400, что делает камеру подходящей для съёмки в условиях низкой освещённости.

Поддерживается запись в 4:2:2 10-бит All-Intra с форматами вроде XAVC SI DCI 4K при 24p. Также доступна съёмка в 4K до 60 кадров в секунду и в Full HD до 120 кадров в секунду для замедленной съёмки. Поддерживается загрузка до 16 пользовательских LUT-файлов и использование режимов Cine EI, Cine EI Quick и Flexible ISO для лог-съёмки.

Кинематографический цвет и компактный корпус

Камера оснащена предустановленным профилем S-Cinetone и множеством Creative Look настроек. Также есть поддержка анаморфотной оптики с коэффициентами 1.3x и 2.0x для корректного предпросмотра.

Габариты устройства составляют 129.7 x 77.8 x 103.7 мм, а вес — около 679 г. FX2 предлагает три встроенных монтажных точки, съёмную верхнюю ручку и систему охлаждения с внутренним вентилятором, позволяющую записывать 4K 60p до 13 часов без перегрева.

Автофокус, стабилизация и удобство съёмки

FX2 поддерживает отслеживание в реальном времени людей, животных, птиц, автомобилей и даже насекомых. Также в наличии функции AF Assist, компенсация фокус-бризинга, настройка скорости перехода и чувствительности автофокуса. Стабилизация Active и Dynamic Active Modes обеспечивает устойчивую съёмку с рук. При установке на штатив помогают функции Auto Framing и Framing Stabilizer.

Экран, видоискатель и управление

Камера получила новый наклонный OLED-видоискатель с разрешением 3,68 млн точек и поворотный сенсорный экран диагональю 3 дюйма. Интерфейс камеры автоматически адаптируется под вертикальную съёмку. Также доступен экран BIG6, где отображаются ключевые параметры: FPS, ISO, выдержка, баланс белого, выбранный профиль и диафрагма.

FX2 предлагает режим Log Shooting для фотосъёмки в полном разрешении 33 МП. Селектор MOVIE/STILL позволяет мгновенно переключаться между фото- и видеосъёмкой, а длинное нажатие на кнопку Fn открывает быстрый доступ к режимам.

Аудио, интерфейсы и цена

В комплектной версии с ручкой доступны два XLR/TRS порта и 3.5-мм аудиовход для записи 4-канального 24-битного звука. Видео выводится через HDMI Type-A (4K 60p, 4:2:2 10-бит и 16-бит RAW). Камера также оснащена двухдиапазонным Wi-Fi, USB-C (10 Гбит/с с поддержкой Power Delivery) и возможностью подключения к сети через адаптер. Поддерживается стриминг по USB и локальной сети.

FX2 поступит в продажу в июле 2025 года: