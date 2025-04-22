В линейке G Master появилось новое флагманское решение — первый в своём роде телеобъектив с постоянной диафрагмой f/2 и фокусным диапазоном 50–150 мм. Новинка ориентирована на пользователей камер Sony Alpha, которым важны универсальность, высокая светосила и безупречное качество изображения.

Новый объектив получил название Sony FE 50-150mm F2 GM и стал частью топовой серии G Master, которая объединяет самые продвинутые решения японского бренда для полнокадровых камер с байонетом E. Модель сочетает в себе профессиональные характеристики и гибкость в работе с разными жанрами — от портретной и репортажной съёмки до видео.

Универсальный диапазон и постоянная диафрагма f/2

По данным Sony, объектив охватывает несколько классических фокусных расстояний, включая 50 мм, 85 мм и 135 мм — всё в одном корпусе. При этом светосила f/2 сохраняется на всём зум-диапазоне, что особенно ценно при съёмке в сложных условиях освещения и для создания выразительного боке.

Оптическая схема: 7 специализированных элементов

Конструкция объектива включает:

2 XA-элемента (экстремально асферические)

2 Super ED-элемента (со сверхнизкой дисперсией)

3 ED-элемента

Такой набор позволяет эффективно контролировать хроматические аберрации и обеспечивает высокую резкость по всему кадру.

Для ещё большей детализации используется плавающая система фокусировки, которая обеспечивает минимальную дистанцию съёмки 0,4 метра на широком угле и масштабирование до 0.20×.

Видео, автофокус и конструкция

В объективе реализовано сразу четыре линейных мотора XD, обеспечивающих быструю и точную автофокусировку. По заявлениям Sony, он справляется с серийной съёмкой до 120 кадров в секунду на камере Alpha 9 III. Также поддерживается компенсация фокус-бризинга и функция Linear Response MF для более точной ручной фокусировки при видеосъёмке.

Корпус объектива устойчив к пыли и влаге, передняя линза имеет фтористое покрытие, предотвращающее загрязнения. Внутренний механизм зуммирования сохраняет постоянную длину объектива (около 200 мм), что улучшает баланс при съёмке. Вес — приблизительно 1 340 граммов.

Кроме того, используется покрытие Nano AR Coating II, минимизирующее блики и ореолы при контровом свете. А 11-лепестковая круглая диафрагма помогает создать мягкое и эстетичное боке.

Дата выхода и цена

Поступление Sony FE 50‑150mm F2 GM в продажу запланировано на июнь 2025 года. Рекомендованная цена составит £3,800 или €4,400. Это профессиональный инструмент для тех, кто требует от зума уровня производительности, сопоставимого с фикс-объективами.