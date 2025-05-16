Sony обновила свою флагманскую линейку полноразмерных беспроводных наушников — теперь модель WH-1000XM6 стала ещё тише, удобнее и немного дороже.

Цена новинки составила $449 (около 36 тысяч рублей по курсу на 15 мая 2025 года). Это на $50 больше, чем стоили предыдущие WH-1000XM5 на старте. Впрочем, обновлений у новой версии тоже немало.

Корпус по-прежнему складной — наушники удобно помещаются в кейс, который стал компактнее. Вместо молнии теперь используется магнитная застёжка, а значит, открыть и закрыть его можно быстрее и одной рукой.

The Verge отмечает, что оголовье стало чуть шире и оказывает меньшее давление на голову. Амбушюры сделаны из искусственной кожи и при необходимости легко снимаются.

Главное улучшение — система активного шумоподавления. Теперь в WH-1000XM6 установлено 12 микрофонов (вместо 8 в прошлой модели), а алгоритмы обработки стали точнее. По данным Bloomberg, наушники также поддерживают преобразование стереозвука в пространственный — это заметно улучшает восприятие фильмов и 3D-контента.

Качество звука также было переработано: Sony заявляет о более чистом и насыщенном звучании. Однако автономность осталась прежней: до 30 часов работы с активным шумоподавлением и до 40 часов без него. Быстрая зарядка по-прежнему впечатляет — всего 3 минуты дают до 3 часов воспроизведения. Наушники можно слушать и во время подзарядки.

WH-1000XM6 доступны в трёх цветах: чёрном, серебристом и тёмно-синем.