Компания Sony анонсировала аркадный контроллер Project Defiant — новый файтинг-стик для PlayStation 5 и ПК. Устройство было представлено на презентации State of Play и официально описано в блоге компании.

Project Defiant поддерживает беспроводное подключение через PlayStation Link

Project Defiant — это аркадный контроллер с беспроводным подключением по технологии PlayStation Link. Она обеспечивает сверхнизкую задержку и быструю передачу сигналов от кнопок и джойстика. Также доступна проводная работа через USB-C.

Контроллер совместим с PS5 и ПК, что делает его универсальным решением как для домашних игроков, так и для участников турниров. По задумке Sony, Project Defiant отлично подойдёт для недавно анонсированной Mortal Kombat: Legacy Kollection и других файтингов.

Оснащение и особенности Project Defiant

Контроллер оборудован цифровым джойстиком, разработанным Sony Interactive Entertainment, а также кнопками с механическими переключателями. В нём также есть сенсорная панель, аналогичная тачпаду в геймпаде DualSense, и сменные ограничители движений для джойстика — квадратные, круглые и восьмиугольные.

В комплекте предусмотрен кейс для переноски с выемкой под рычаг, чтобы защитить его в дороге.

Официальное название устройства, а также дата начала продаж будут объявлены ближе к релизу. По предварительной информации, Project Defiant поступит в продажу в 2026 году.