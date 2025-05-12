Компания Sonos официально вывела на индийский рынок новую флагманскую звуковую панель Arc Ultra. Вместе с ней дебютировали сабвуфер Sub 4 и профессиональные колонки Era 100 Pro. Новинки расширяют линейку Sonos и подходят как для домашнего, так и для профессионального аудиооборудования.

Arc Ultra: пространственный звук в компактном корпусе

Arc Ultra выполнена в изогнутом корпусе с матовым покрытием и предлагает элегантный минималистичный дизайн. Саундбар оснащён 14 индивидуальными динамиками, включая низкочастотный драйвер Sound Motion и твитеры, обеспечивающие объёмное звучание формата 9.1.4 с поддержкой Dolby Atmos.

Sonos улучшила качество звука за счёт обновлённой системы обработки голоса и функции Speech Enhancement, которую можно настраивать через приложение Sonos (доступно на iOS и Android). Над оптимизацией звука работали звукоинженеры Крис Дженкинс и Онналии Бланк, что делает Arc Ultra подходящей не только для домашнего использования, но и для профессиональных инсталляций.

Современные технологии и широкие возможности подключения

Arc Ultra поддерживает HDMI eARC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, а также Power over Ethernet (PoE). Внутри установлены 2 ГБ оперативной памяти SDRAM и 8 ГБ встроенной памяти NV. Работает устройство на четырёхъядерном чипе. Среди других особенностей — голосовое управление Sonos Voice Control, интеграция с Amazon Alexa, поддержка AirPlay 2 и светодиодные индикаторы. Вес устройства составляет 5.9 кг.

Сабвуфер Sub 4 и колонки Era 100 Pro — дополнения к Arc Ultra

Вместе с саундбаром компания представила сабвуфер Sub 4, обеспечивающий мощное и чистое звучание без дребезга и искажений. Устройство работает по Wi-Fi 6 и представлено в чёрном и белом цветах с матовой отделкой.

Для построения полноценной аудиосистемы Sonos предлагает колонки Era 100 Pro. Они обеспечивают глубокие басы и высококачественное звучание, могут использоваться в связке с другими устройствами благодаря технологии Sonos Zones. Поддерживаются профессиональные крепления с поворотом на 360° и наклоном на 30°, а также система безопасного монтажа.

Цены и доступность

Arc Ultra уже доступна для покупки по цене 99,999 индийских рупий, а Sub 4 — за 84,999 рупий. Обе модели продаются через Amazon India. Колонки Era 100 Pro доступны у авторизованных партнёров и поставляются парами с возможностью профессиональной установки.