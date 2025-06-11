Sonos добавила в наушники Ace режим TrueCinema и улучшенный ANC

Sonos выпустила крупное обновление программного обеспечения для беспроводных наушников Ace. Обновление включает долгожданный режим пространственного звучания TrueCinema, а также улучшения активного шумоподавления и новые функции для совместного просмотра ТВ.

TrueCinema адаптирует звук к комнате и положению слушателя

Главным нововведением стало появление режима TrueCinema — функции пространственного звучания, которая изначально должна была появиться в конце прошлого года. Режим работает аналогично технологии TruePlay, применяемой в колонках Sonos: звуковая панель анализирует акустику помещения, а встроенные в наушники микрофоны фиксируют точное положение пользователя. Это позволяет создать ощущение объемного звука, как будто динамики расположены по всему помещению.

TrueCinema использует данные о размере и форме комнаты, а также отражениях звука от стен и поверхностей, чтобы скорректировать 3D-аудио под конкретные условия прослушивания. В результате звучание становится более реалистичным и приближенным к традиционной многоканальной акустике.

TV Audio Swap теперь работает на двух парах наушников одновременно

Обновление также расширяет возможности функции TV Audio Swap, которая позволяет транслировать звук с саундбара Sonos напрямую в наушники Ace для личного прослушивания. Изначально функция поддерживалась только с Sonos Arc и работала исключительно на устройствах iOS. В августе прошлого года поддержка была расширена на модели Beam и Ray, а также на Android-устройства.

Теперь Sonos добавила возможность подключения двух пар наушников Ace одновременно. Это значит, что два пользователя смогут одновременно смотреть телевизор в наушниках, не мешая окружающим.

Шумоподавление адаптируется к форме головы и аксессуарам

В обновлении также улучшена система активного шумоподавления (ANC). Теперь она адаптируется к посадке наушников на голове и компенсирует утечку звука, вызванную, например, причёской, очками или головным убором, мешающими плотному прилеганию амбушюр к ушам.

Дополнительно Sonos внедрила поддержку высококачественного аудио при голосовых вызовах. Новая функция SideTone добавляет голос пользователя в аудиопоток, когда включено шумоподавление, что делает звучание во время разговоров более естественным и комфортным.