На саммите Smart Glasses Summit в Гонконге компания Solos анонсировала две новые модели умных очков — AirGo A5 и AirGo V2. Обе новинки ориентированы на интеграцию ИИ-технологий в повседневную жизнь и сочетают функциональность, стиль и удобство.

AirGo A5 предназначены для аудио-ориентированного опыта. Очки получили лёгкую оправу, поддержку голосового помощника с активацией по команде «Hey Solos», а также улучшенное направленное аудио, позволяющее комфортно общаться даже в шумной обстановке. Устройство автоматически включается и выключается, поддерживает естественные голосовые команды для повседневных задач и совместимо с оправами предыдущей модели AirGo 3, что упрощает апгрейд для текущих пользователей.

AirGo V2 делает акцент на визуальные функции. Эта модель оснащена 16-мегапиксельной камерой с электронной стабилизацией изображения и возможностью прямой трансляции через энергоэффективный Wi-Fi. Второе поколение получило поддержку SolosChat 3.0 — мультимодального ИИ-интерфейса, объединяющего текст, аудио, изображения и видео. Он позволяет взаимодействовать с платформами вроде ChatGPT, Claude, Gemini и DeepSeek. Как и A5, AirGo V2 поддерживает направленное аудио и активацию по голосу, но при этом предлагает функции живого видео и более компактный форм-фактор для мобильного использования.

Модель AirGo A5 поступит в продажу в августе 2025 года по цене 249 долларов. AirGo V2 выйдет в четвёртом квартале 2025 года и будет стоить 299 долларов. Обе модели оснащены модульной конструкцией с возможностью замены аккумулятора и оправы. Продажи будут осуществляться через официальный сайт Solos.





Компания также работает с партнёрами по SDK, чтобы расширить возможности платформы умных очков в сферах доступности и здравоохранения.