Первая гарнитура Samsung XR, которая в настоящее время носит кодовое название Project Mohan, уже демонстрировалась компанией несколько раз, но до сих пор ее выход не подтвержден. В новом сообщении из Кореи утверждается, что компания уже назначила дату ее презентации: 29 сентября.

После презентации, 13 октября, она станет доступен для покупки сначала в Корее. После выхода на внутренний рынок, устройство постепенно начнет распространяться и в другие регионы.

Это будет первая гарнитура, использующая Android XR, которая, как следует из названия, является версией Android, созданной специально для таких гарнитур. Сам Android XR был впервые представлен в прошлом году и разрабатывается совместно Google и Samsung.

Не стоит удивляться, узнав, что Android XR будет включать в себя искусственный интеллект Google Gemini. В гарнитуре Samsung используется чипсет Qualcomm XR + Gen 2, который, по всей видимости, изготовлен компанией по 4-нм технологическому процессу.

Перед полным показом гарнитура Samsung XR будет представлена еще раз на мероприятии Unpacked, которое состоится в следующем месяце, где компания, предположительно, расскажет о Galaxy Z Fold7 и Flip7.