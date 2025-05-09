Судя по последним утечкам, компания Samsung собирается существенно изменить внешний вид своих умных часов с выходом оболочки One UI 8 Watch. В 2025 году вся линейка Galaxy Watch 8, включая базовую, Classic и Ultra-версию, перейдёт на новый корпус squircle-формы — что-то между квадратом и кругом. Впрочем, дисплей у всех моделей останется круглым.

Что известно о Galaxy Watch 8, Classic и Ultra

Исходя из данных прошивки One UI 8 Watch, утёкшей в сеть и предназначенной для Galaxy Watch 8 Classic, Samsung готовит три модели: «fresh 8» (Galaxy Watch 8), «wise 8» (Watch 8 Classic) и «project X2» (Watch Ultra). Все они, судя по анимационным файлам, получат squircle-дизайн, который ранее был эксклюзивом Watch Ultra.

На Galaxy Watch 7 использовался традиционный круглый корпус, поэтому переход на новую форму может вызвать смешанные реакции среди давних поклонников бренда.

Аппаратные особенности новых моделей

Утечка также раскрывает и некоторые физические характеристики устройств:

Galaxy Watch 8 будет оснащён двумя кнопками на правой грани — так же, как Watch 7.

Модель Classic, вероятно, получит третью настраиваемую кнопку, как у Watch Ultra, но без оранжевого акцента.

Также будет улучшен вибромотор — такой же, как в Ultra.

В прошивке упоминаются размеры S и L для Galaxy Watch 8, хотя точных данных о габаритах корпуса пока нет. В случае с Classic информации о размере меньше, но это не означает, что не будет двух версий.

Когда ждать официальный анонс

Ожидается, что Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic и Watch Ultra будут представлены в июле — вместе со смартфонами Galaxy Z Fold 7 и Flip 7, если Samsung сохранит традиционный график релизов.