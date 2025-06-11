В преддверии запуска своего первого XR-гарнитуры в 2025 году Samsung Display представила ряд передовых экранных технологий на выставке Augmented World Expo (AWE) USA 2025. Ключевой новинкой стал RGB OLEDoS-дисплей для XR-устройств с пиковой яркостью до 20 000 нит.
Основные разработки Samsung Display:
- RGB OLEDoS: представлено четыре панели, включая модель с диагональю 1,3 дюйма, плотностью пикселей 4200 ppi и яркостью 20 000 нит. Используется технология Micro Lens Array (MLA), увеличивающая яркость и углы обзора. Для сравнения: версия 2023 года достигала 5000 нит, а панель 2024 года — 10 000 нит.
- Флагманская RGB OLEDoS: 1,4-дюймовая панель с 5000 ppi, пиковой яркостью 15 000 нит и частотой обновления до 120 Гц. Впервые показана на SID 2025.
- White OLEDoS: 1,3-дюймовая панель с 4000 ppi и яркостью 10 000 нит.
- eMagin (приобретённая Samsung в 2024 году): показала 0,62-дюймовую White OLEDoS и RGB OLEDoS с плотностью 2600 ppi. Массовое производство белой панели уже началось, производство RGB-версии стартует в следующем году.
QD-OLED и игровые решения:
- Samsung выставила свои игровые QD-OLED-мониторы с диагоналями 27 и 49 дюймов.
- В специальной геймерской комнате также были показаны:
- OLED-экран Steam Deck.
- Прототип портативной игровой консоли Flex Gaming с гибким OLED-дисплеем.
Гибкие, сворачиваемые и растягивающиеся дисплеи:
- Rollable Flex OLED: 12,4-дюймовый экран, способный одновременно складываться и сворачиваться.
- Flex S: многофальцевый OLED-панель, превращающая смартфон в полноценный планшет.
- Micro-LED stretchable panel: растягиваемый экран на базе микро-светодиодов, ориентированный на будущее рекламных решений.
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