После релиза Galaxy Buds FE в 2023 году, ставших самыми доступными TWS-наушниками Samsung, компания готовит их преемника — Galaxy Buds Core, который уже подтверждён по коду свежего обновления приложения Galaxy Buds Controller для Wear OS.

Однако Galaxy Buds Core — не единственная новинка. Samsung также работает над моделью Galaxy Buds3 FE, что удвоит число TWS-наушников в ассортименте бренда.

Согласно источнику, Galaxy Buds Core станут самой дешёвой моделью в линейке, а Galaxy Buds3 и Galaxy Buds3 Pro останутся флагманами. Buds3 FE же займут промежуточную позицию между базовой моделью и серией Buds3. Таким образом, Samsung, похоже, хочет охватить весь спектр потребностей — от бюджетных решений до премиального звука.

Хотя точная дата анонса неизвестна, ожидается, что новые наушники будут представлены уже в июле на мероприятии Samsung Unpacked, где также ожидается запуск Galaxy Z Fold7, Flip7 и Watch8.