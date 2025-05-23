На основе последних утечек и появления страниц поддержки, Samsung готовится к выпуску новой модели недорогих наушников, возможно, под названием Samsung Galaxy Buds Core. Эти наушники, скорее всего, станут преемником Galaxy Buds FE и получат значительные улучшения в области аккумулятора.

Ключевые моменты:

Емкость аккумулятора: предполагается увеличение емкости батареи в каждом наушнике с 60 мАч до 100 мАч, а в корпусе — с 479 мАч до 500 мАч.

предполагается увеличение емкости батареи в каждом наушнике с 60 мАч до 100 мАч, а в корпусе — с 479 мАч до 500 мАч. Дизайн: существует предположение, что новые наушники будут больше похожи на Galaxy Buds 3, что может означать обновленный внешний вид и большее пространство для батарей.

существует предположение, что новые наушники будут больше похожи на Galaxy Buds 3, что может означать обновленный внешний вид и большее пространство для батарей. Модельный номер: будущие наушники имеют код SM-R410, тогда как Galaxy Buds FE — SM-400.

будущие наушники имеют код SM-R410, тогда как Galaxy Buds FE — SM-400. Страницы поддержки: страницы поддержки для этих устройств уже доступны на порталах Samsung в России, Турции и ОАЭ, что указывает на скорый запуск.

страницы поддержки для этих устройств уже доступны на порталах Samsung в России, Турции и ОАЭ, что указывает на скорый запуск. Цены и доступность: официальных данных пока нет, но ожидается, что цена будет примерно такой же, как у Galaxy Buds FE — около 99 долларов / 99 фунтов стерлингов / 149 австралийских долларов.

Ожидаемые преимущества:

Значительное увеличение времени воспроизведения: около 9 часов без активного шумоподавления (ANC) и около 6 часов с включенным ANC.

Возможные улучшения аппаратного обеспечения благодаря новым чипам.

В целом, Samsung готовится к анонсу обновленных недорогих наушников с улучшенной батареей и возможным новым дизайном. Следите за официальными объявлениями — запуск продукта не за горами.