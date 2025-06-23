Благодаря свежей утечке пресс-рендеров от известного инсайдера Эвана Бласса, теперь мы почти полностью уверены в том, как будут выглядеть все модели серии Galaxy Watch8.

На изображениях можно увидеть:

Galaxy Watch8 в чёрном цвете,

Galaxy Watch8 Classic в белом,

Galaxy Watch8 Ultra 2 в синем исполнении.

Главное дизайнерское новшество этого года — переход на так называемую «squickle»-форму (нечто среднее между квадратом и кругом). Такой дизайн может понравиться не всем, но, похоже, он пришёл надолго.

Galaxy Watch8 — базовая модель — получила плоское сапфировое стекло, две раздельные кнопки с правой стороны и динамик слева.





Galaxy Watch8 Classic оснащён вращающимся безелем вокруг 1,5-дюймового экрана и обновлённой системой управления: теперь справа расположены три кнопки — средняя напоминает заводную головку, как у Galaxy Watch Ultra. Останется ли она фиксированной или получит функцию вращения — пока неизвестно.

Galaxy Watch8 Ultra 2 второго поколения выделяется синим и оранжевым фиксированным безелем, оранжевой средней кнопкой и корпусом из серого титана.





Все три модели, по предварительным данным, будут оснащены чипсетом Exynos W1000, поддержкой LTE и операционной системой Wear OS 6.

Презентация новинок ожидается 9 июля вместе с Galaxy Z Fold7 и Z Flip7.



