Будущие смарт-часы Samsung — Galaxy Watch8 и Watch8 Classic — прошли сертификацию в китайском агентстве 3C, благодаря чему стали известны некоторые характеристики устройств.

Одним из подтверждённых фактов стало наличие версий с поддержкой LTE у обеих моделей. Однако разочарованием стала информация о скорости зарядки: максимальная мощность по-прежнему составляет 10 Вт, как и у Galaxy Watch7. Это значит, что существенных улучшений в этом аспекте ждать не стоит.

Обе модели будут оснащены стандартным набором современных беспроводных технологий: Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC и поддержкой беспроводной зарядки.

Galaxy Watch8 и Watch8 Classic, по слухам, получат обновлённый дизайн корпуса в форме сквёркла (квадрата с закруглёнными углами), при этом сам дисплей останется круглым. Таким образом, внешний вид будет перекликаться с прошлогодним Galaxy Watch Ultra.

Ожидается, что Samsung официально представит новые часы в начале января, одновременно с релизом Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7.