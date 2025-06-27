Samsung готовится к выпуску своих самых доступных смартфонов в линейке Galaxy — Galaxy Buds Core. Ожидается, что они поступят на рынок 27 июня, и компания поторопилась и случайно раскрыла некоторые из ключевых функций на своем веб-сайте.

Несмотря на то, что Samsung Galaxy Buds Core являются самыми дешевыми в линейке, он, как и Galaxy Buds FE и Buds 3 Pro, оснащен функцией активного шумоподавления. Кроме того, он может похвастаться самым длительным временем автономной работы в серии Galaxy Buds — заявленные 35 часов непрерывного воспроизведения музыки без ANC. Поддержка ANC значительно сократит время автономной работы. Тем не менее это впечатляющие цифры.

В комплект каждой пары входит аккумулятор емкостью 65 мАч и перезаряжаемый корпус емкостью 500 мАч. Поддерживаемые аудиокодеки AAC, SBC и SSC подключаются по Bluetooth 5.4.