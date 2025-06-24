Компания Rogbid запустила международные продажи своих дебютных смарт-очков, получивших название GS380. Внешне они похожи на стандартные солнечные очки с линзами, меняющими оттенок, но, будучи подключенными к смартфону, предлагают ряд полезных интеллектуальных возможностей.

В отличие от AR-устройств, эта новинка не имеет встроенных экранов. Взаимодействие с окружающим миром осуществляется через камеру со вспышкой, а общение с пользователем – посредством встроенных стереодинамиков и микрофонов. Это позволяет, к примеру, создавать голосовые заметки, давать команды виртуальному ассистенту, пользоваться мгновенным переводом или идентифицировать объекты в поле зрения. Управление устройством происходит через сенсорную панель, расположенную на правой дужке.

Эти очки способны отслеживать количество шагов, потраченные калории, пройденное расстояние и передавать данные в мобильное приложение. Кроме того, их можно использовать в качестве беспроводной гарнитуры или для прослушивания музыки. Доступна опция заказа линз с коррекцией зрения. Время автономной работы составляет до 3 часов в режиме разговора или воспроизведения аудио.

Rogbid GS380 предлагаются по цене 99 долларов (7 750 руб.).



