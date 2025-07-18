Компания Realme официально анонсировала свою следующую модель полностью беспроводных наушников — Realme Buds T200. Новинка будет представлена 24 июля одновременно с серией смартфонов Realme 15.

Несмотря на статус бюджетной модели, Realme Buds T200 предлагают достойный набор функций. Наушники оснащены активным шумоподавлением с эффективностью до 32 дБ, по данным производителя. Также заявлена поддержка 12.4-миллиметровых динамических драйверов, кодека LDAC и сертификации Hi-Res Wireless Audio.

Среди других возможностей: 3D пространственное аудио, подключение к двум устройствам одновременно и четырёхмикрофонная система с ИИ для шумоподавления во время звонков.

Что касается автономности, Realme обещает до 8 часов воспроизведения с активированным ANC и кодеком AAC, либо 4,5 часа при использовании ANC и LDAC. Быстрая зарядка обеспечит до 5 часов прослушивания после 10 минут зарядки.





Подробности о цене и доступности станут известны во время официального запуска.