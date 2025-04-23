Realme выпустила новые беспроводные наушники Buds Air7 Pro, которые стали логичным продолжением прошлогодней модели Air6 Pro. Хотя прошлые наушники показались немного дороговатыми, новая версия предлагает заметные улучшения и при этом стоит на 20 юаней дешевле.

Цена и доступность

Realme Buds Air7 Pro уже поступили в продажу в Китае через фирменный онлайн-магазин. Стоимость — 450 юаней, что примерно эквивалентно $62/£46/€54/₹5,250.

Основные характеристики

Как и в предыдущей версии, здесь установлены коаксиальные двойные драйверы (6 мм + 11 мм), обеспечивающие чёткие высокие частоты и насыщенные басы. Наушники сертифицированы по стандарту Hi-Res Audio Wireless и поддерживают кодек LHDC 5.0. Также доступны функции Swift Pair и мультиподключения.

Корпус выполнен из авиационного алюминия — впервые для этой ценовой категории. Устройство защищено по стандарту IP55 от пыли и брызг. Доступны четыре цветовых варианта: Sand White, Silver Lime, Wind Green и Fire Red.

Улучшенное шумоподавление и интеллектуальные функции

Активное шумоподавление (ANC) стало ещё мощнее — до 53 дБ (в сравнении с 50 дБ в предыдущей модели). Шесть микрофонов работают вместе с ИИ для эффективного подавления шума во время голосовых вызовов.

ИИ также используется для синхронного перевода и разговоров в реальном времени на 32 языках (обработка осуществляется на смартфоне). Задержка соединения составляет всего 45 мс, что важно как для перевода, так и для игр.

Автономность и зарядка

Обновлённая модель обеспечивает до 48 часов автономной работы (вместе с кейсом и без включённого ANC). С включённым шумоподавлением общее время прослушивания составляет 26 часов (6.5 часов только наушники), а при использовании кодека LHDC — 20 часов (5 часов наушники). Поддерживается быстрая зарядка: 10 минут восполнения хватит на 11 часов воспроизведения.