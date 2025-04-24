Компания Razer, известная своими игровыми устройствами, делает очередную попытку закрепиться в сегменте продуктивности. В этот раз — с парой новых офисных мышей, одна из которых стала первой вертикальной моделью в истории бренда. Обе новинки — Razer Pro Click V2 и Razer Pro Click V2 Vertical — уже поступили в продажу и стоят $100 и $120 соответственно.

Если вы привыкли ассоциировать Razer исключительно с RGB-подсветкой и ультрачувствительными сенсорами для киберспорта — самое время пересмотреть мнение. Новые устройства ориентированы на пользователей, проводящих за компьютером долгие часы работы и ищущих эргономику, комфорт и универсальность без жертв в производительности.

Вертикальный формат для продуктивной работы

Флагманом новой линейки стала Razer Pro Click V2 Vertical — мышь с наклоном в 71,7 градуса, что ставит кисть в анатомически правильное положение «рукопожатия». Такой подход снижает напряжение в запястье и подходит для длительного использования — Razer явно вдохновлялась решениями вроде Logitech MX Vertical.

Особенности модели:

Датчик на 30 000 DPI , что нетипично для офисных решений,

, что нетипично для офисных решений, Окружная RGB-подсветка с поддержкой уведомлений через Razer Chroma,

с поддержкой уведомлений через Razer Chroma, Подключение по USB-C, Bluetooth и 2.4 ГГц ,

, До 6 месяцев работы от одного заряда.

Также есть дополнительные кнопки под большой палец — как сверху, так и снизу точки опоры.

Стандартный дизайн с офисным акцентом

Вторая новинка, Razer Pro Click V2, выглядит привычнее — классический симметричный корпус с эргономичным упором под большой палец и двумя боковыми кнопками. Однако есть и офисные «фишки»: специальный переключатель над колёсиком позволяет перейти в режим свободного прокручивания — полезно для работы с длинными документами или таблицами, как в Logitech MX Master.

Характеристики те же, за исключением автономности: Pro Click V2 работает до 3,5 месяцев без подзарядки. Обе модели доступны только в чёрном цвете и уже продаются через официальный магазин Razer.

Продуктивность с духом гейминга

Хотя новинки ориентированы на офис, Razer не отказалась от своей ДНК: высокая чувствительность, надёжность сенсоров и фирменная подсветка делают эти мыши интересными и для продвинутых пользователей, работающих в креативных или технических сферах.