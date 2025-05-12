Компания Razer анонсировала необычный гаджет для геймеров и офисных пользователей: Clio — это не просто подушка, а накидка на кресло со встроенными пространственными колонками. Устройство поступит в продажу 16 мая по цене $229,99 и будет доступно на официальном сайте Razer.
Что такое Razer Clio?
Clio — это подголовник со встроенными динамиками, который крепится к креслу с помощью регулируемых ремней. В каждой «крыловидной» части подушки установлен 43-миллиметровый динамик с пассивным излучателем, что обеспечивает:
- Чистые высокие частоты
- Глубокие вибрирующие басы
- Эффект объёмного звучания с поддержкой THX Spatial Audio
Звук не только слышен, но и ощущается физически — особенно во время игр, фильмов и объёмной музыки.
Подключение и автономность
- Беспроводные технологии: Bluetooth и Razer HyperSpeed Wireless
- Возможность подключения к другим колонкам (для многоканального звучания)
- Ёмкость аккумулятора: 5 400 мА·ч
- Время автономной работы: до 14 часов без подзарядки
Razer обещает стабильную передачу звука и поддержку низкой задержки, особенно при использовании фирменного протокола HyperSpeed.
Совместимость и установка
Clio можно установить на большинство геймерских и офисных кресел с высокой спинкой. Подушка снабжена регулируемыми креплениями, поэтому подходит для разных моделей, включая популярные форматы от Secretlab, Noblechairs, IKEA и других.