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Компания Razer анонсировала необычный гаджет для геймеров и офисных пользователей: Clio — это не просто подушка, а накидка на кресло со встроенными пространственными колонками. Устройство поступит в продажу 16 мая по цене $229,99 и будет доступно на официальном сайте Razer.

Содержание
1. Что такое Razer Clio?
2. Подключение и автономность
3. Совместимость и установка

Что такое Razer Clio?

Clio — это подголовник со встроенными динамиками, который крепится к креслу с помощью регулируемых ремней. В каждой «крыловидной» части подушки установлен 43-миллиметровый динамик с пассивным излучателем, что обеспечивает:

  • Чистые высокие частоты
  • Глубокие вибрирующие басы
  • Эффект объёмного звучания с поддержкой THX Spatial Audio

Звук не только слышен, но и ощущается физически — особенно во время игр, фильмов и объёмной музыки.

Подключение и автономность

  • Беспроводные технологии: Bluetooth и Razer HyperSpeed Wireless
  • Возможность подключения к другим колонкам (для многоканального звучания)
  • Ёмкость аккумулятора: 5 400 мА·ч
  • Время автономной работы: до 14 часов без подзарядки

Razer обещает стабильную передачу звука и поддержку низкой задержки, особенно при использовании фирменного протокола HyperSpeed.

Совместимость и установка

Clio можно установить на большинство геймерских и офисных кресел с высокой спинкой. Подушка снабжена регулируемыми креплениями, поэтому подходит для разных моделей, включая популярные форматы от Secretlab, Noblechairs, IKEA и других.

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