Razer представил три новых игровых контроллера Kishi V3: стандартную версию, Pro и Pro XL. Все модели созданы для использования с современными мобильными гаджетами, включая смартфоны. Самая продвинутая модель линейки совместима даже с планшетами, размер экрана которых доходит до 13 дюймов.

По словам представителей компании, Kishi V3 Pro XL работает с последними моделями iPad и большинством Android-планшетов схожих размеров. Модель без приставки XL предназначена для устройств с диагональю экрана до 8 дюймов.

Обе модели имеют стики, исключающие эффект дрифта, со сменными накладками и бамперами, как у консольных геймпадов, для удобного управления. Заявлена поддержка Razer Sensa HD для тактильной обратной связи, но пока только на iOS. На каждом контроллере есть порт USB Type-C для подзарядки и стандартный 3,5-мм аудиоразъем.

Базовая модель Kishi V3 предназначена для обычных смартфонов. В отличие от старших версий, у нее нет сменных насадок для стиков и кнопки «Назад», а конструкция позволяет использовать ее с устройствами в чехлах.

Стоимость Razer Kishi V3 составляет 100 долларов (7 900 руб.), модель V3 Pro обойдется в 150 долларов (11 850 руб.), а старшая V3 Pro XL — в 200 долларов (15 800 руб.).