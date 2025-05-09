Razer расширил свой каталог продукции для геймеров, представив Clio – инновационную подушку-подголовник. Этот аксессуар предназначен для крепления к игровому креслу и выполняет функцию колонки с эффектом погружения в звук. Предусмотрена возможность синхронизации с другими акустическими системами для формирования объемного звучания.

В Razer Clio интегрированы два широкополосных динамика диаметром 43 мм, которые расположены под углом для улучшения точности определения источника звука. Устройство может функционировать как в автономном режиме, так и совместно с другими аудиокомпонентами, образуя 5.1-канальную систему.

Подключение Clio к источнику аудиосигнала осуществляется посредством Bluetooth, а технология Razer HyperSpeed, как утверждают разработчики, минимизирует задержку. Динамик совместим с компьютерами, игровыми консолями, а также мобильными устройствами на платформах Android и iOS. Встроенная батарея обеспечивает до 14 часов работы без подзарядки.

Конструкция подушки включает в себя пену с памятью формы и нейлоновые ремни, позволяющие настраивать положение на спинке кресла. В США стоимость Razer Clio составляет 230 долларов (18 600 руб.), а начало продаж запланировано на 16 мая.