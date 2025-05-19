Apple тестирует новую версию наушников с полупрозрачным корпусом.

Известный инсайдер Sonny Dickson опубликовал изображение прототипа Powerbeats Pro 2 в нестандартном дизайне — с прозрачным корпусом, через который видны все основные компоненты наушников, включая микросхемы, динамики и аккумулятор.

Dickson отмечает, что на фото, скорее всего, запечатлена внутренняя тестовая версия, а не готовый к производству продукт. Однако он не исключает, что Apple может выпустить такую модификацию официально. По его словам, в случае коммерческого релиза устройство будет выглядеть более отполировано — с улучшенной подгонкой элементов и качеством сборки.

Прозрачный стиль возвращается

Это не первый случай, когда Apple экспериментирует с полупрозрачным оформлением. В 2023 году бренд Beats (принадлежит Apple) выпустил наушники Beats Studio Buds+ с аналогичным дизайном. Однако они демонстрировали лишь часть внутренних элементов. Прототип Powerbeats Pro 2 выглядит куда более «технически оголённым», что может привлечь внимание аудитории, интересующейся устройством гаджетов.

Сами Powerbeats Pro 2 были анонсированы в феврале 2025 года и вышли в четырёх цветах. Прозрачная версия не входила в первоначальную линейку. Судя по утекшему изображению, она рассматривается Apple как потенциальная дополнительная модификация — либо для ограниченного выпуска, либо как внутренний инженерный образец.

Пока не известно, планирует ли Apple выпустить прозрачные Powerbeats Pro 2 в продажу, однако интерес пользователей к дизайну «без прикрас» остаётся стабильно высоким.