Официальный запуск предзаказов на Nintendo Switch 2 в США должен был стать долгожданным событием для поклонников японской консоли. Однако вместо гладкого старта многие столкнулись с техническими сбоями, очередями и неработающими кнопками оформления покупки — особенно в приложениях и на сайтах крупных ритейлеров.

Switch 2 должна выйти 5 июня, а предзаказы, по заявлению Nintendo, должны были начаться ещё 9 апреля. Но из-за опасений по поводу новых пошлин запуск отложили, не уточнив новых сроков. В итоге консоль поступила в предварительную продажу только 24 апреля в полночь по восточному времени США — и сразу вызвала шквал жалоб.

Ошибки при оформлении, неработающие кнопки и «почти ушедшие» сделки

Часть пользователей смогла оформить покупку через приложение Target, но удача сопутствовала не всем. Многие, включая сотрудников издания The Verge, дошли до финального этапа оплаты, где система начала выдавать ошибки. У кого-то Apple Pay требовал обновить адрес, а при попытке его изменить — снова выбрасывал ошибку, не позволяя завершить заказ.

На сайте Walmart включилась «смутная очередь» — по словам очевидцев, страница лишь выдавала сообщение «Сделка почти завершена», не давая чёткой информации о доступности товара. В то же время популярный обозреватель скидок Wario64 написал в X (Twitter) в 00:20 по восточному времени, что «ещё не поздно», и консоли всё ещё можно найти в наличии в Target и Walmart.

Сайт Best Buy, который также обещал старт продаж в 00:00, по состоянию на момент публикации новости всё ещё показывал серую кнопку «Скоро в продаже» на странице набора Switch 2 с Mario Kart World. Судя по всему, у Best Buy запуск предзаказов вообще не состоялся.

Nintendo заранее предупреждала о возможном дефиците

Всего за несколько дней до запуска предзаказов президент Nintendo Сюнтаро Фурукава предупредил о риске нехватки консолей на японском рынке. Очевидно, проблема актуальна не только для Японии, особенно с учётом высокого спроса и сбоев на старте в США.

Ранее предзаказы на Switch 2 уже стартовали в ряде других стран, включая Великобританию. Стоимость в США составит $449,99, при этом цены на аксессуары выросли по сравнению с предыдущим поколением. Несмотря на сложности, покупатели всё ещё пытаются успеть оформить заказ. Консоль обещает быть крайне популярной, и есть риск, что к релизу 5 июня купить её будет непросто.